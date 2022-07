Jevgeni Malkinin tilanteeseen tuli selkoa – allekirjoitti yli 20 miljoonan dollarin sopimuksen

Sopimuksessa vuotuinen keskipalkka on 6,1 miljoonaa dollaria (6,09 miljoonaa euroa).

Malkin, 35, on edustanut Penguinsia kaudesta 2006–07 lähtien. Hän on voittanut seurassa kolme Stanley Cupia.

Henkilökohtaisella tasolla Malkin on ollut kahdesti NHL:n pistepörssin ykkönen. Sen lisäksi hänet on valittu NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi. Kyseinen titteli on tullut niin runkosarjassa (Hart Trophy) kuin pudotuspeleissä (Conn Smythe Trophy).