Jerusalemista löytyi kovan luokan luksustuote: 2700 vuotta vanha vessanpytty

Kalkkikivestä kaiverretussa luksuspytyssä on tutkijoiden mukaan saatettu käyttää jopa suitsukkeita tai jonkinlaisia ilmanraikastimia.

Löydöstä kirjoittaa The Times Of Israel sivuillaan.

Arkeologisia kaivauksia johtava Yaakov Billig kertoo, että muinaisina aikoina vessanpytyt olivat erittäin harvinaisia ja niihin oli varaa vain rikkailla. Vain muutamia pyttyjä on säilynyt nykypäiviin asti.

Löydetyn pytyn keskellä on reikä, joka on syvän lokasäiliön yläpuolella. Säiliöstä on löytynyt mm, eläimen luita, joiden avulla tutkijat saattavat saada lisätietoa muinaisten ihmisten ruokavaliosta ja jopa taudeista.