Harri Heliövaaran parille Henry Pattenille Wimbledonin suurin sakko – pettyi järjestäjien toimintaan

Harri Heliövaaran nelinpeliparille Henry Pattenille lätkäistiin ennen Wimbledonin alkamista tämän vuoden turnauksen suurin sakko, eikä puolustava mestari ole lainkaan tyytyväinen turnausjärjestäjien toimintaan.

Yli 12 000 dollarin sakko tuli turnauksen alkua edeltäneenä sunnuntaina tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa muun muassa Guardianin mukaan Patten oli solvannut turnauksen työntekijää. Työntekijä oli lähteiden mukaan yrittänyt keskeyttää Pattenin harjoitussession ennen sen suunniteltua päättymisaikaa.

Patten oli saanut tiedon sakosta muutamaa päivää myöhemmin, eikä tieto sakosta miellyttänyt brittiläistä.

– Jätin samana päivänä valituksen sakosta vedoten epätarkkoihin seikkoihin ja menettelyvirheisiin, Patten sanoi Guardianin mukaan.

Patten oli pettynyt etenkin siihen, että tieto sakosta kerrottiin julkisuuteen ilman lisäystä siitä, että Patten oli heti jättänyt valituksen.

– Se luo epäoikeudenmukaisen ja virheellisen kuvan tapahtumista, Patten kertoi.

Tämän vuoden Wimbledonissa on jaettu yli puolet enemmän sakkoja, kuin mitä viime vuonna samassa vaiheessa turnausta. Tänä vuonna sakkoja on napsahtanut kahdelletoista pelaajalle, ja niiden yhteissumma on 50 000 dollaria.

Sakkoja on tullut esimerkiksi epäurheilijamaisesta käytöksestä, mailojen rikkomisesta ja epäsopivasta kielenkäytöstä.