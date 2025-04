Jättivahvistus: NHL-supertähti mukaan MM-kisoihin

NHL-seura Boston Bruinsin supertähti David Pastrnak edustaa Tshekkiä kevään MM-kisoissa.

Tshekki tiedotti asiasta maanantai-iltana.

28-vuotias Pastrnak on jättimäinen vahvistus, sillä hän on ollut jo vuosia yksi NHL:n tehokkaimmista pelaajista. Hän on rikkonut kolmella viimeisimmällä kaudella 100 tehopisteen rajan.

Kuluvalla kaudella Pastrnak teki täyden 82 ottelun runkosarjan aikana 43 maalia ja 106 tehopistettä.

MM-kisat ovat maaliahneelle hyökkääjälle jo uran kuudennet. Viime keväänä Pastrnak juhli Tshekin kanssa MM-kultaa.

Pastrnak on Tshekin viides NHL-vahvistus. Aiemmin kisakoneeseen on nimetty jo Filip Hronek, Jakub Lauko, Karel Vejmelka ja Dan Vladar.