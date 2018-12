Jättikauppa! Amerikkalainen peliyhtiö ostaa suomalaisen Small Giant Gamesin yli puolella miljardilla eurolla

Loput osakkeet on tarkoitus ostaa kolmen vuoden kuluessa ennalta sovittujen kannattavuustavoitteiden perusteella. Kaupan kokonaisarvo on noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 610 miljoonaa euroa. Mittavan kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden vaihtuessa.

Small Giant Games on vuonna 2013 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut pelistudio. Empires & Puzzles -pelistä tunnetulla yhtiöllä on 47 työntekijää, joista osa on entisiä