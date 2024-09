Jaromir Jagr, 52, räväytti – maalitili auki suomalaisten kustannuksella

Sparta Prahan suomalaiskolmikko ei ollut jäällä, kun Jagr teki ylivoimamaalinsa, joten he saivat ihastella suoritusta vaihtoaitiosta.

Ura pakettiin

Jagr aloitti ammattilaisuransa Tshekkoslovakian pääsarjassa kaudella 1988–89, joten käynnissä oleva kausi on hänelle 37:s ammattilaisena. Hän lähti NHL:ään 1990 ja saavutti Stanley Cupit Pittsburgh Penguinsissa vuosina 1991 ja 1992. Hän edusti NHL:ssä myös Washington Capitalsia, New York Rangersia, Philadelphia Flyersia, Dallas Starsia, Boston Bruinsia, New Jersey Devilsiä, Florida Panthersia ja Calgary Flamesia. Hän pelasi viimeisen NHL-ottelunsa kaudella 2017–18.