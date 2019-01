Järkyttävä tapaus New Yorkissa: Lastenvaunuja kantanut äiti kuoli kiirehtiessään metroon – kaatui portaissa tyttärensä kanssa

22-vuotias äiti menehtyi pudottuaan metroaseman portaat alas New Yorkissa. Malaysia Goodson kantoi tapahtumahetkellä yksivuotiaan tyttärensä lastenvaunuja. Tapauksesta uutisoivat muun muassa BBC News ja CNN.

Goodson löydettiin poliisin mukaan metrolaiturilta maanantai-iltana. Naisen tytär oli tajuissaan ja hänelle annettiin ensiapua tapahtumapaikalla. Tytär ei loukkaantunut vakavasti ja on nyt perheensä kanssa.

Kyseisellä asemalla ei ole hissiä. Paikalla on kahdet rullaportaat ylöspäin kulkeville. Näihin ei kuitenkaan suositella otettavan lastenvaunuja tai pyörätuoleja.

Tapaus on herättänyt jälleen keskustelua kaupungin metroasemien esteettömyydestä. Vain 24 prosenttia kaupungin 472 metroasemasta on esteettömiä. Tämä on vähemmän kuin missään muualla Yhdysvalloissa.