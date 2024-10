Japani vaatii Grönlantia luovuttamaan etsintäkuulutetun ympäristöaktivistin

Watson on pitkän linjan ympäristöaktivisti ja Sea Shepherd -luononsuojelujärjestön perustaja, joskin hän jätti järjestön toissa vuonna. Japani syyttää Watsonia muun muassa valaanpyyntialuksen vahingoittamisesta ja sen miehistön jäsenen haavoittamisesta Etelämantereen edustalla vuonna 2010. Häntä uhkaa Japanissa jopa 15 vuoden vankeus.

Sea Shepherd aluksineen pyrki 2000-luvulla ja 2010-luvun alussa estämään Japanin valaanpyyntiä Eteläisellä jäämerellä muun muassa häiritsemällä valaanpyyntialusten liikkumista. Watsonin asianajajien mukaan Japanin vaatimukset perustuvat virheellisiin väitteisiin, mistä heillä on videotodisteita. Grönlantilainen tuomioistuin ei ole kuitenkaan suostunut ottamaan videoaineistoa huomioon, koska se käsittelee vain luovutuspyyntöä, ei Watsonin syyllisyyttä väitettyihin rikoksiin.

Watson on itse sanonut, että Japani yrittää tehdä hänestä varoittavan esimerkin. Japani puolestaan on sanonut, ettei luovutusvaatimuksella ole mitään tekemistä valaanpyynnin kanssa, vaan kyseessä on rikosasia.