Japani aloitti vuosikymmenten tauon jälkeen kaupallisen valaanpyynnin – alukset lähtivät matkaan aamulla kritiikistä huolimatta

Japanin päätöstä jatkaa kaupallista valaanpyyntiä on kritisoitu kansainvälisesti. Esimerkiksi luonnonsuojelijat ovat kutsuneet käytäntöä julmaksi sekä vanhanaikaiseksi. Japani puolestaan on jo kauan sanonut, että valaanpyynti on maan perinne, eikä kansainvälisen yhteisön tulisi puuttua asiaan.