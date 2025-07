Janni Hussin ja Joel Harkimon erosta huhuttiin keväällä – kaksikko tyrmäsi spekulaatiot

Janni Hussin ja Joel Harkimon erosta huhuttiin keväällä.

Joel Harkimo ja Janni Hussi kertoivat Instagramissa 16. heinäkuuta eronneensa.

– Me ollaan tämän kevään aikana tultu useiden keskustelujen jälkeen lopputulokseen, että meidän tulevaisuuden visiot eivät lopulta kohtaa, kaksikko kirjoitti.

He kertoivat jättävänsä avioerohakemuksen lähiviikkoina ja jatkavansa elämää ystävinä. Pari avioitui kaksi vuotta sitten, 10. kesäkuuta 2023. Hussi ja Harkimo alkoivat seurustella vuonna 2018.

Tänä keväänä sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja parin erosta. Hussi julkaisi lomaltaan useita kuvia, ja someseuraajien mukaan osassa kuvista Hussilta puuttui vihkisormus.

Janni Hussi ja Joel Harkimo Urheilugaalassa vuonna 2019.All Over Press

Harkimo otti tuolloin nopeasti Tiktok-tilillään kantaa huhuihin. Harkimolta udeltiin, onko pariskunta mahdollisesti eronnut.

– Ei olla, Janni on lomalla, Harkimo vastasi kysyjälle.

Myös Hussi kirjoitti tuolloin Instagramissa tyhjentävän vastauksen huhuille. Hän kertoi olevansa lomalla ystävänsä kanssa ja saaneensa paljon kommentointia ja spekulaatioita yksityiselämästään.

– Erityisesti siihen, miten olen vääränlainen vaimo. Lomailen väärään aikaan, tanssin väärän musiikin tahtiin, käytän vääränlaisia vaatteita, en tue miestäni tarpeeksi julkisesti ja lisäksi sormustakin käytän väärin niin, että se on epäkunnioittavaa miestäni kohtaan.

Hän totesi myös median olleen innostunut nostamaan perättömiä erohuhuja otsikoihin.

– Parisuhteita on erilaisia. Jotkut elävät elämäänsä symbioosissa ja toiset toteuttavat omia juttujaan. Me kuulumme tähän jälkimmäiseen. Meidän suhteessamme on onneksi ok, että vaimo lomailee, käy beach clubilla ja tanssii siellä. Meillä myös yhteydenpito ja toisen tukeminen hoidetaan lähes kokonaan yksityisesti, eikä esimerkiksi julkisesti toisen kanssa sometilien kommenttikentissä.