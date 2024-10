Janne Puhakan kuolemaa tutkitaan nyt murhana

Tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Högman kertoo MTV Uutisille, että tarkasteli tiedossa olevia seikkoja syyttäjän kanssa. He tulivat siihen tulokseen, että tässä vaiheessa on syytä epäillä murhaa.

Kyse on rauhallinen ja keskiluokkainen espoolainen omakotitaloalue.

Epäilty Puhakan kumppani

Hän on asunut avoliitossa häntä 37 vuotta vanhemman norjalaismiehen kanssa. Miehet ovat seurustelleet yli kymmenen vuoden ajan.

Poliisi on kertonut tiedotteessaan, että tapauksessa on epäiltynä Puhakan avopuolison ikäinen mies, ja myös ilmoitettu uhrin ikä täsmää tapaukseen. Se on tyytynyt kommentoimaan, että osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan.