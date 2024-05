Jalkapallojätti: Valmentajapotkut!

Serie A -seura kertoo , että potkujen syynä on keskiviikkona pelatun cup-finaalin (Coppa Italian) tapahtumat.

Seuran mukaan Allegrin on käyttäytynyt cup-finaalin aikana ja sen jälkeen tavalla, joka ei sovi yhteen Juventuksen arvojen kanssa.

Allegri sai ottelun lopussa punaisen kortin. BBC:n mukaan hän kiukutteli ottelun tuomaristolle ja taputti sarkastisesti oikeudenjakajien suuntaan. Allegrin on kerrottu käyttäytyneen aggressiivisesti. Hänen toimistaan on aloitettu kurinpitoprosessi.

Juventus on Italian sarjassa neljäntenä. Sillä on kaksi ottelua pelaamatta. Inter on varmistanut mestaruuden hyvän aikaa sitten.