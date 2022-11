Jalkapallojätti teki satojen miljoonien tappiot

Massiivisten tappioiden taustalla on seuran tähtien kanssa solmitut megasopimukset. Seura hankki viime vuoden kesänä ilmaissiirroilla Lionel Messin, Sergio Ramoksen, Gianluigi Donnarumman, ja Georginio Wijnaldumin, joiden lisäksi se osti Danilon sekä Achraf Hakimin.

PSG maksoi palkkoja capology.com -sivuston mukaan viime vuonna yli 442 miljoonaa euroa. Tämä on keskimäärin reilut 11 miljoonaa euroa. Viikossa palkkoja seura maksaa 8,5 miljoonaa euroa ja keskimäärin per pelaaja reilut 212 000 euroa.

Kylian Mbappen kolmevuotinen sopimus on arvoltaan 630 miljoonaa euroa kun otetaan huomioon bonukset. Siitä kolmasosa on mukana viime vuoden tilinpäätöksessä. Ranskalainen on tosin ilmaissut halunsa lähteä seurasta tammikuun siirtoikkunassa.