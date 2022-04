Jääkiekon MM-kisojen menetys iski kovaa Venäjällä – kiekkosuuruuksilta raju väite seurauksista

Venäjällä päätös on herättänyt vastustusta. Tassille asiaa kommentoineen jääkiekkolegendan Boris Mihailovin mukaan venäläisurheilijoiden ja Venäjän jääkiekkoliiton kohtelu johtaa kansainvälisen jääkiekon romahtamiseen.

– Mutta politiikka vaatii jälleen veronsa. Samalla IIHF ajautuu vaikeuksiin siirron vuoksi. Toinen tärkeä kysymys on, miten IIHF aikoo toimia sen jälkeen, kun hysteria on ohi, ja he haluavat meidän taas järjestävän turnauksen.