Ivanka Trump ei ole ehdolla Maailmanpankin pääjohtajaksi – auttaa kuitenkin valinnassa

Financial Times raportoi perjantaina, että Ivanka Trump ja Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley olisivat eturivin ehdokkaat Maailmanpankin vetäjäksi. Maailmanpankin pääjohtajaksi on perinteisesti valittu Yhdysvaltain ehdokas. Sisarjärjestön Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja on puolestaan eurooppalainen.