Israelin puolustusministeri lisää turvallisuusjoukkojen määrää päiviä kestäneiden levottomuuksien vuoksi

Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa kerrotaan kuolleen kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi satoja on loukkaantunut.

Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas kertoi torstaina aamupäivällä, että Gazassa Israelin ilmaiskuihin kuolleiden määrä on ylittänyt 80:n. Haavoittuneita on lähes 500. Kuolleiden joukossa on 17 lasta.