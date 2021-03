Israelilaiset jälleen vaaliuurnille – Netanjahun jatkokausi epävarma

Oikeistolainen Likud jää kuitenkin kauas tarvittavasta 61 edustajan enemmistöstä 120-paikkaisessa knessetissä, eikä ole varmaa, löytääkö Netanjahu tarpeeksi kumppaneita hallituksen muodostamiseen. Pääministeriä vastustava oppositio taas on hyvin hajanainen eikä sekään kykene välttämättä sopimaan hallitusyhteistyöstä.

Benjamin Netanjahu on toivonut saavansa vaaleissa lisäpotkua Israelin maailmanmainetta keränneestä koronarokotusohjelmasta. Toisaalta pääministerin mahdollisuuksia on omiaan heikentämään se, että häntä vastaan on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti korruptiosyytteiden takia.