Israel aikoo kaksinkertaistaa miehittämiensä Golanin kukkuloiden asukasmäärän. Israelin hallitus hyväksyi tänään asiaa koskevan suunnitelman.

Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia kertoo, että hallitus hyväksyi yksimielisesti 11 miljoonan dollarin suuruisen suunnitelman "Golanin väestökehitystä varten". Kanslia viittaa siihen, että tilanne Syyrian vastaisella rajalla on muuttunut naapurimaan presidentin Bashar al-Assadin diktatuurin kaaduttua.

Israel on kansainvälisen oikeuden vastaisesti miehittänyt Syyrian Golanin kukkuloita vuodesta 1967. Israel liitti vuonna 1981 alueen itseensä, mutta vain Yhdysvallat on tunnustanut alueliitoksen. Netanjahu on sanonut alueen olevan "ikuisesti" osa Israelia.

Saudi-Arabia on tuominnut jyrkästi Israelin suunnitelman.