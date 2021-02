Iso paimenkoira pelastettiin avannosta Paraisilla – "Haastoi pelastajia leikkiin saman tien"

– Koira oli niin isokokoinen, että se vaati aivan konkreettisesti pelastajan menemisen veteen. Vettä tuolla kohdalla on parin kolmen metrin verran. Kun noin ison koiran turkki on läpimärkä, koirahan painaa todella paljon, päivystävä paloesimies Tarmo Katajamaa kertoi STT:lle.

Jäät ovat nyt petollisia

– Jäätilanne on täällä hyvin vaihteleva. Välillä on todella vahvaa, mutta juuri tuo kohta Paraisilla on sellainen, että siinä on ollut sulaa pitkin talveakin, Katajamaa summasi.