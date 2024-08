Islantilaisjätti Hafthor Julius Björnsson kiskaisi maailmanennätyksen

"Thor" Björnsson heitti 15-kiloisen tynnyrin 7,77 metrin korkeudessa olleen riman yli. ME syntyi lauantaina Coloradon Lovelandissa Strongest Man On Earth -kilpailussa.

206-senttinen islantilaisjätti Björnsson on osoittanut taitavansa tynnyrinheiton eripainoisilla tynnyreillä. Hänellä on paljon lajin maailmanennätyksiä, mukaan lukien ME:t 12,5 kilon ja 25 kilon tynnyreillä tuloksin 8,54 ja 6,00 metriä.

Hooper kokonaisvoittoon

Björnsson voitti viikonloppuna käydyssä voimamiestähtien Strongest Man On Earth -kilpailussa viisi lajia kahdeksasta. Hänen kokonaistulostaan verottivat kuitenkin pystypunnerrussuoritukset.

Strongest Man On Earthin kokonaisvoittoa juhli kanadalainen Mitchell Hooper 117 pisteellä ja Björnsson sijoittui toiseksi 108 pinnalla.

Björnsson on voittanut Maailman vahvin mies -kilpailun vuonna 2018. Hänellä on vuodelta 2020 nimissään maastavedon maailmanennätys 501 kilolla, ja hän on kokeillut 2020-luvulla myös nyrkkeilyä.