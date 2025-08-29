IS: Lentokoneesta poistettu kansanedustaja Tomi Immonen sai muhkeat sakot

Kansanedustaja Tomi Immonen poistettiin lennolta häiriköinnin vuoksi alkuvuodesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tomi Immonen on saanut lähes 1 000 euron sakot alkuvuodesta aiheuttamastaan ilmailurikkomuksesta, kertoo Ilta-Sanomat.

Valtakunnansyyttäjä määräsi Immoselle 12 päiväsakkoa, joka teki kansanedustajan tuloilla 948 euroa.

Syyttäjä huomioi IS:n mukaan ratkaisussaan uutisoinnin aiheuttaman mainehaitan ja sen, että Immonen oli itse myös soittanut poliisin paikalle.

Nämä seikat alensivat rangaistusta neljän päiväsakon verran.

Immonen poistettiin Bangkokiin matkalta olleelta lennolta tammikuussa hänen häiriköivän käyttäytymisensä vuoksi.

Immosen käyttäytymisen vuoksi lento myöhästyi noin tunnin.

Väitti puoluetaustan vaikuttaneen

Kansanedustaja kommentoi tammikuussa tilannetta MTV Uutislle toteamalla, että lentohenkilökunta ylireagoi.

Myöhemmin hän kirjoitti omalle Facebook-sivulleen, että hänet poistettiin lennolta puoluetaustansa takia.

Hän kertoi tuolloin, että hakeutui lennolta poistamisen jälkeen puhallutettavaksi, ja alkometri antoi mittaustulokseksi 0,69.

Immonen pyysi myös anteeksi tapahtunutta.