Ilves synkkenevässä kierteessä SM-liigassa – nyt tuli takkiin oman maalin turvin

KalPan kausi on edennyt varsin pirteästi. Sillä on kuudesta ottelustaan neljä voittoa.

SM-liigan kärkipäähän ennen kautta povatulla Ilveksellä on puolestaan viime peleissä yskinyt. Peräkkäisiä tappiota on kolme, ja kaikkiaan Ilves on hävinnyt neljä seitsemästä matsistaan.