Ilmastoaktivisti Greta Thunberg: Trumpin on kuunneltava tiedettä

– Minun viestini hänelle on, että kuuntele tiedettä, ja hän ei selvästikään tee niin, Thunberg sanoi toimittajille pian sen jälkeen, kun oli saapunut New Yorkiin.

Thunberg myös totesi, että sodan luontoa vastaan on loputtava.

– Se on musertavaa ja niin kamalaa. Sitä on vaikea kuvitella. Palot ovat selvä merkki siitä, että meidän on lopetettava luonnon tuhoaminen, Thunberg sanoi, kun häneltä kysyttiin näkemystä Amazonilla riehuvista metsäpaloista.