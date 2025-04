Iäkäs mies on kadonnut Iissä, kertoo Oulun poliisi tiedotteessaan. Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Viimeinen havainto miehestä on tehty viikonlopun aikana tämän kotoa Leistonperältä.

Poliisi kertoi myös tuntomerkkejä kadonneesta: Mies on 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on silmälasit. Hänellä on todennäköisesti päällään harmaa toppatakki ja mustat kumisaappaat. Mukanaan hänellä on musta labradorinnoutaja.