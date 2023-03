Hyppäsi urheilijasta pornonäyttelijäksi – ex-pelaaja kertoo todellisuudesta, jota ei ymmärretä

Englannin valioliigaseura Crystal Palacen entinen akatemiapelaaja Oliver kertoi pornokokemuksistaan Anything Goes with James English -podcastissa ja avasi muun muassa ensimmäisiä kuvauksiaan. Kuusi tuntia kestänyt hikinen ensiurakka tuotti hänelle neljä vuotta sitten 150 puntaa, nykyisessä valuuttakurssissa noin 168 euroa, ja oli Oliverin sanojen mukaan "kauhistuttava" kokemus.