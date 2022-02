Huuhkajat-hyökkääjä Marcus Forss lähetettiin lainalle

22-vuotias Forss on jäänyt tällä kaudella vähälle peliajalle. Nuori suomalainen on päässyt kentälle vain seitsemässä Valioliiga-ottelussa.

Cupien puolella vastuuta on tullut enemmän ja tulostakin on syntynyt. Forss on takonut neljässä EFL Cupin ottelussa viisi täysosumaa. FA Cupissa verkko on heilunut kerran.