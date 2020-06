Hurja kolari tallentui videolle: Auto pyöri ympäri ja jäi katolleen – naapurusto riensi auttamaan äitiä ja vauvaa

Rajun kolarin jälkeen auto, jossa äiti ja vauva olivat, jäi risteykseen ylösalaisin. Naapurusto riensi auttamaan perhettä, ja he käänsivät auton takaisin oikein päin.

– Kuulin äidin itkevän ja kyselevän missä hänen vauvansa on, kertoo yksi auttajista, Isaac Terrazas.

Naapurusto kertoo, että viimeistään siinä kohtaa, kun he kuulivat lapsen itkevän turvaistuimessaan, he päättivät toimia. He pelkäsivät, että palokunnalla kestäisi liian kauan saapua paikalle.