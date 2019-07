Huonot tiet rasittavat suomalaisia – Uutissuomalaisen kysely: Joka kolmas investoisi ensisijaisesti maanteiden kunnossapitoon

Liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi arvioi Uutissuomalaisen haastattelussa, että maanteiden huono kunto on ihmisille näkyvämpi ongelma kuin vastaavat rataongelmat. Kuukasjärvi muistuttaa, että uudessa hallitusohjelmassa on selvä raideliikennepainotus, mutta lisärahoitusta on luvassa myös maanteiden kunnostukseen.