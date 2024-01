Huippuvire palkittiin: Waltteri Merelä kutsuttiin takaisin NHL:ään

25-vuotias Merelä aloitti kautensa NHL:ssä, mutta viime kuukaudet hyökkääjä on viettänyt AHL:ssä Syracuse Crunchin riveissä.

Merelä on pelannut AHL:ssä 23 ottelua keräten 6+10=16 pistettä. Kookas ja monipuolinen suomalainen on ollut viime pelit vahvassa iskussa ja Merelä lähtee NHL:ään viiden ottelun pisteputkessa. Pisteputken aikana Merelä on nakuttanut seitsemän pistettä.