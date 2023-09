HS: Hallituksessa alustava sopu maakuntalentojen jatkamisesta ainakin vuoteen 2026 saakka

Asiasta on määrä sopia budjettiriihessä, johon hallitus kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona.

HS:n mukaan nykyisten sopimusten päättymisen jälkeen valtio tekee lentoja hoitavien yhtiöiden kanssa uudet sopimukset. Uusissa ostosopimuksissa tarkoitus on ohjata lentoja enemmän markkinaehtoiseksi niin, että valtion tukia tarvitaan vähemmän.

Finnair lopetti koronan myötä viiden maakuntakentän liikenteen. Sen jälkeen Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentoasemien ja Helsinki-Vantaan välisiä lentoyhteyksiä on ministeriön mukaan tuettu yli 40 miljoonalla eurolla. Nykyinen tukikausi jatkuu ensi vuoden huhtikuun lopulle.

Porin liikenne on kilpailutettu ensi vuoden loppuun, ja yhteys on ollut Porin kaupungin maksama. Savonlinnan ostoliikenne on puolestaan ollut valtion ja kaupungin yhdessä hankkimaa.