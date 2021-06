Hongkongissa otettiin taas kiinni tunnettu demokratia-aktivisti – poliisi on kieltänyt Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn muistopäivän kulkueen

Chow Hang-tung kuuluu Hong Kong Alliance -ryhmän johtajiin. Ryhmä on järjestänyt kaupungissa suuria kynttiläkulkueita aina Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn muistopäivänä, jota vietetään tänään.

Hongkongin poliisi on tänä vuonna kieltänyt kokoontumisen koronavirusuhkaan vedoten.

Kiinan erityishallintoalueella on kuitenkin todettu viimeisen kuukauden aikana päivittäin vain muutamia uusia korontartuntoja. AFP:n mukaan todettujen tapausten tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Viime vuonna Kiina ajoi Hongkongissa läpi niin kutsutun kansallisen turvallisuuden lain, jonka nojalla suuri osa toisinajattelusta ja Kiinan vallan vastustamisesta on kriminalisoitu. Sen jälkeen jo kymmeniä aktivisteja vastaan on nostettu syytteitä ja heitä on tuomittu vankilaan.