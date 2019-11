Hongkongilaismedia: Demokratialiike aluevaalien yllätysvoitossa kiinni

Massamielenosoitukset ja väkivaltaisiksi muuttuneet yhteenotot ovat riivanneet Hongkongia kuukausien ajan. Demokratialiike on toivonut, että aluevaalien tulos antaisi selkeän viestin Pekingin tukemalle Hongkongin hallinnolle. imago images/Marcel Lorenz/ All Over Press