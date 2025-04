Hollywood-supertähden omistama Wrexham teki jalkapallohistoriaa Englannissa

Tähtinäyttelijä Ryan Reynoldsin ja Rob McElhenneyn omistama Wrexham teki lauantaina jalkapallohistoriaa Englannissa.

Wrexham varmisti lauantaina nousunsa Englannin Mestaruussarjaan, kun se voitti kotonaan Charltonin. Joukkue teki samalla historiaa, sillä tuli ensimmäinen joukkue, joka on onnistunut nousemaan sarjaporrasta ylemmäs kolmena vuotena peräkkäin Englannin viidellä korkeimmalla sarjatasolla.

Wrexham on Englannin Ykkösliigassa toisena, kun sillä on enää yksi ottelu pelaamatta.

Reynolds ja McElhenney ostivat Wrexhamin marraskuussa 2020. Sittemmin Wrexhamin menestyksekästä matkaa on seurattu muun muassa Welcome to Wrexham -dokumenttisarjan myötä.