Hjallis Harkimo kannattaa verotietojen avoimuutta: "Mulle ihan ok, mutta ketä kiinnostaa jonkun Matti Möttösen myyntitulot?"

– Verottajan tulkinta ei ole asianmukainen. Tietojen julkisuus palvelee suomalaista demokratiaa ja avoimuus on oikeusvaltion perusta. On huolestuttavaa, jos tämä käytäntö yleistyy jatkossa, Viitanen totesi.

Harkimo: Pitääkö kaikkien tietää kaikkien palkat?

– Julkisuus lisää läpinäkyvyyttä. Mutta en tiedä mitä hyötyä on tietää jonkun yrittäjän tulot, joka on myynyt firmansa ja on julkisuudessa vain sen kerran. Jos hän haluaa olla pois julkisuudesta, niin se on ihan okei, Harkimo totesi.