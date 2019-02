Hirvittävä murha sai varakkaan pikkukaupungin sekaisin: Nuoren naisen ruumis löytyi salkusta tienvarresta

– Meillä on meneillään aktiivinen murhatutkinta. Tällaiset tragediat ovat koskettavia myös meille, sillä mukana on aina perhe. Meidän ajatuksemme ja rukouksemme ovat hänen omaisissaan, kertoi kapteeni Robert Berry Greenwichin poliisista.

Berryn mukaan poliisi on saanut jo vinkkejä ja havaintoja tapaukseen liittyen.

yli 60 000 asukkaan Greenwich on 56 kilometrin päässä New Yorkin kaupungista. Rikas kaupunki on esimerkiksi monen finanssialanyrityksen ja hedge-rahaston kotipaikka.