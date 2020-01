Hirviölumimyrsky toi Kanadan Newfoundlandiin ennätysmäärän lunta – autotallin oven avaus kiteyttää hätätilaan johtaneet olosuhteet

Kanadan koillisrannikolla sijaitsevassa Newfoundlandissa on koettu historiallisia hetkiä, kun hirviömyrskyksikin kutsuttu lumimyrsky pyyhkäisi saarelle viikonloppuna ennätyksellisen lumipeitteen.

The Washington Postin mukaan lunta on satanut vuorokaudessa ennätykselliset 80 senttiä ja havaittavissa on ollut jopa yli neljä metrisiä kinoksia.