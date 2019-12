Hillary Clinton Twitterissä: "Hyvä Suomi" – Suomen naisvoittoisen hallituksen maine on kiirinyt Yhdysvaltoihin nuoren Sanna Marinin myötä

Clintonin mukaan on hienoa, että Marin vetää naisvoittoista hallitustamme.

Hän on päivityksessään huomioinut myös sen, että Marin on maailman nuorin pääministeri.

Muun muassa Eva Biaudet vastasi Clintonin tviittiin: "We are very proud, olemme hyvin ylpeitä."