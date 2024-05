Hilary Duffin neljäs lapsi on syntynyt – jakoi hellyttävät kuvat pienokaisesta

Laulaja-näyttelijä Hilary Duff , 36, on saanut neljännen lapsensa. Tähti kertoi ilouutisesta Instagramissa 7. toukokuuta ja jakoi kuvia pienokaisesta ja kotivesisynnytyksestään. Duff kertoi heti julkaisunsa alussa myös uuden tulokkaan nimen.

– Townes Meadow Bair . Nyt tiedämme, miksi hän antoi meidän odottaa niin kauan. Hän viimeisteli noita poskia! Olen haaveillut piteleväni sinua sylissäni jo kuukausia, ja viimeiset viisi päivää, jolloin olen saanut tutustua sinuun, tuijottaa sinua ja haistaa sinua, ovat olleet puhtaita taikahetkiä. Me kaikki rakastamme sinua kuin olisit ollut täällä koko ajan, kaunotar, Duff kirjoitti kauniisti vastasyntyneestä lapsestaan.

Pienokainen on syntynyt 3. toukokuuta ja hänen isänsä on Duffin aviomies laulaja-lauluntekijä Matthew Koma, 36, joka on myös merkattu kuviin.