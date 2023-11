HIFK pilasi SaiPan syntymäpäiväjuhlat – liigajumbo hyytävässä pistetahdissa

Marraskuussa 1948 perustettu SaiPa debytoi pääsarjassa kaudella 1959–60, ylimmällä sarjatasolla se on pelannut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 alkaen. Ainoan mitalinsa joukkue on voittanut kaudella 1965–66.

– Seura on isompi kuin yksikään ihmisistä. On hienoa olla mukana, seura merkkaa minulle enemmän kuin muut. SaiPa on vaikuttanut vahvasti siihen, minkälainen minusta on tullut, SaiPassa aikoinaan pelannut päävalmentaja Ville Hämäläinen fiilisteli.