Herkkusuu Jacques Chirac nautti vasikanpäästä – Ranskan entisen presidentin käsitys suomalaisesta ruoasta oli tyrmäävä

– Suomen jälkeen siinä maassa on surkein ruoka, hänen kerrotaan tokaisseen englantilaisen keittiön ihanuuksista kesällä 2005.

– Ainoa asia, mitä he ovat koskaan tehneet eurooppalaiselle maataloudelle, on hullun lehmän tauti, eräs paikalla ollut väittää Chiracin lohkaisseen.

"Ei voi luottaa huonon ruoan kansaan"

– Ei voi luottaa kansaan, jonka ruokakeittiö on niin huono.

Suomalainen cuisine (ja arkkitehtuuri) on tunnetusti saanut sapiskaa myös Italian entiseltä moninkertaiselta pääministeriltä Silvio Berlusconilta. Ei ole tiedossa, onko Berlusconin korviin kantautunut myös se, että Suomessa pizzaan laitetaan ananasta.

Chiracin juuret maaseudulla Corrèzessa

Chirac syntyi Pariisissa maineikkaassa 5. kaupunginosassa, missä on myös muun muassa Latinalaiskortteli ja huippukouluja. Hänen sukunsa juuret ovat talonpoikaisessa Corrèzessa keskisessä Ranskassa.

Chirac loi vasikanpään maineen

Annoksen kysyntä nyt suuri Pariisissakin

Chirac juhli vuoden 2002 vaalivoittoaan Le Pere Claudessa. Paikka on poliitikkojen suosiossa. Perraudinkin on huomannut, että poliitikkojen työtahti on koventunut, ja ruokatavat 2000-lukua.