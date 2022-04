Helsinki Seagulls murskavoitolla SM-pronssille – Petteri Koposen ja Shawn Huffin seurajoukkueurat päätökseen

Huff ja Koponen hyvästelivät seurauransa

Kahden susijengilegendan seurajoukkueura päättyi perjantaina pronssimitali kaulassa. 37-vuotias Shawn Huff voitti Suomen mestaruudet Espoon Hongassa 2003 ja 2004. 34-vuotiaalla Koposella on samat saavutukset niin ikään Hongasta vuosilta 2007 ja 2008.

– Kiva fiilis päättää kausi voittoon. Kaikki kestää aikansa ja tämä päätös on ollut pitkään tiedossa. Silti tämä on koskettava hetki ja nyt on haikea tunnelma, kommentoi Koponen.