Helsingin pörssi hirmuisessa nousussa – Nordnet kuormittui

Pörssikurssit ovat nousseet Yhdysvaltojen jäädytettyä uudet tullit.

Helsingin pörssi on noin kuuden prosentin nousussa pörssin avauduttua kello 10. Parhaimmillaan pörssi on ollut aamulla yli seitsemän prosentin nousussa. Hieman ennen kello yhtätoista nousu on tasaantunut viiteen prosenttiin.

Asiasta kertoo muun muassa Kauppalehti.

Viimeisen viikon aikana Helsingin pörssi on laskenut noin kymmenen prosenttia.

Nordnetin osakevälityspalvelu kertoo ylikuormittuneensa kuumasta pörssiaamusta. Yhtiö kertoo viestipalvelu X:ssä, että pääsy joihinkin palvelun osioihin voi olla rajoitettua. Sijoittajia kehotetaan olemaan yhteydessä meklareihin puhelimitse.

Myös verkon vikapalveluita raportoivaan Downdetectoriin tuli vikailmoituksia aamukymmenestä alkaen.

Kurssit eivät ole vielä elpyneet pudotuksesta

Pörssikurssit ympäri maailmaa ovat heilahdelleet suuresti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin määrättyä uusia tuontitulleja lähes kaikille maailman maille.

Kurssit kääntyi nousuun Suomeen aikaa keskiviikkoiltana sen jälkeen kun Trump sanoi jäädyttävänsä suuren osan tulleista 90 päiväksi.

Yhdysvaltojen keskeiset indeksit eivät ole kuitenkaan vielä sillä tasolla, jolla ne olivat viikko sitten. Nasdaq-100, Dow ja S&P 500 ovat kaikki 3–4 prosenttia pakkasella viikon takaiseen verrattuna.

Pahimmillaan yhdysvaltalaiset indeksit olivat 13–16 prosenttia miinuksella, minkä lisäksi vaikutusvaltaiset ennusteet povasivat laman mahdollisuutta.

Kiinalle määrätyt tullit Yhdysvallat sanoo pitävänsä voimassa. Kiina määräsi Yhdysvalloille merkittäviä vastatulleja.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi myönteisesti Trumpin päätöstä jäädyttää tuontitullit torstaiaamuna.

Von der Leyen ei kertonut, pitääkö EU vastatullit voimassa.