Helsingin hyllytetty poliisipäällikkö Lasse Aapio vieritti vastuuta johtajalleen: "Tämä on puolisotilaallinen organisaatio, jossa päälliköllä on kaikki valta"

– Asioista raportoitiin pääosin suullisesti. Helsingin poliisissa päälliköllä on kaikki valta. Jos delegointia ei ole tehty, vastuu on päälliköllä. Tämä on puolisotilaallinen organisaatio, jossa päälliköllä on kaikki valta. Riikonenkin puuttui koko ajan asioihin, toi yksityiskohtia esille. Hän käytti päällikön valtaa siten, että hänellä oli valta ottaa mikä tahansa asia itselleen ja päättää siitä, Aapio sanoi.