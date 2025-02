Helsingin areena tyrmää "rottien vilinän" – keskeltä kenttää paljastui yllättävä näky

Entinen Hartwall-areena ei ole ollut täysin tyhjillään.

Helsingin areenassa, eli entisessä Hartwall-areenassa näyttää ja tuoksuu päällisin puolin tavalliselta. Medialle järjestettiin maanantaina hallissa tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin hallin siirtymisestä suomalaisomistukseen pitkällisen prosessin jälkeen.

Viimeisen kolmen vuoden aikana hallin kunto on ollut arvoitus, kun venäläisomisteinen halli jäi tyhjäkäynnille Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Tiedotustilaisuudessa hallin uudet omistajat kertoivat, että halli on paremmassa kunnossa kuin mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Myös turvallisuuspäällikkö Jesse Ranta vakuuttaa, että halli on yllättävänkin hyvässä kunnossa. Tavoitteena on, että tekninen valmius hallin käyttöönotolle olisi huhtikuun alussa.

– Yleisesti halli on erittäin hyvässä kunnossa. Se jopa yllätti, että miten hyvässä kunnossa se oli tuosta sähköttömyydestä ja lämmöttömyydestä huolimatta, Ranta toteaa MTV Uutisille.

"Ei ole rottia"

Toimittajia ei kuitenkaan päästetty rajatun aitioalueen ulkopuolelle katselemaan paikkoja. Viliseekö siellä siis rottia?

Kysymys hymyilyttää Rantaa.

– Ei ole vilissyt rottia, kyllä meillä tuholaistorjunta on ollut koko ajan käynnissä. Hiiriä on ulkoa löytynyt välillä mutta niitäkin vähemmän nyt.

Hallin sähköt, lämmitys ja vesi katkaistiin viime syksynä maksamattomien laskujen takia. Suurempaa vahinkoa hallissa ei päässyt tapahtumaan, mistä Ranta kiittelee suotuisia sääolosuhteita.

– Jos olisi tullut pakkasjakso, olisi päässyt täällä sisäpuolella putkia jäätymään, mikä olisi mahdollisesti aiheuttanut putkirikkoja ja massiivisia vahinkoja.

Pickleballia

Kolme vuotta sitten halli meni kiinni, mutta kymmenkunta työntekijää jäi huolehtimaan hallin kunnon ylläpidosta.

– Teimme työjärjestelyä uudestaan ja vaihtelimme työtehtäviä. Olemme käyneet fyysisesti ihan joka ikisen vessanpöntön vetämässä useaan kertaan vuosien aikana ja laskeneet vettä kaivoihin.

Lisäksi toimenkuvaan on kuulunut pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Tärkeää on myös ollut mielen pitäminen virkeänä. Työpäivä päättyykin usein pickleball-turnaukseen kirkkaissa valoissa.

– Se on meidän henkilökuntamme virkistymistä varten sinne hommattu, Ranta osoittaa kentälle.

Katso artikkelin videolta, miltä Helsinki-hallissa nyt näyttää.