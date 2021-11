Hän on Liverpoolin taksiräjähdyksestä epäilty – tiedustelupalvelulle tuntematon

Taksia kuljettanut mies ehti paeta taksista ennen räjähdystä, ja hän on päässyt sairaalasta tapahtumien jälkeen.

Lisäksi miehen vastikään vuokraama, toinen asunto 4 kilometrin päässä hänen kotoaan, on ollut etsinnän kohteena. Sieltä poliisi sanoo takavarikoineensa ”merkittäviä esineitä”. Tästä osoitteesta taksi haki Al Swealmeenin ja vei hänet sairaalaan, jossa räjähdys tapahtui.

Tapauksen johdosta Britanniassa on pidätetty myös kolme muuta epäiltyä.

Tapausta tutkitaan terroritekona ja Britannia on tänään ilmoittanut nostavansa terrorismin uhkatasoa merkittävästä vakavaksi. Taso on nyt toiseksi korkeimmalla ja se tarkoittaa, että hyökkäys on erittäin todennäköinen.