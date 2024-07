Hamas-johtajan surmasta ainakin kaksi vastaiskua, tutkija uskoo: "Lähi-idän tilanne lähtee entisestään käsistä"

Miten isku tehtiin?

– Olisi kiinnostavaa tietää, mikä Yhdysvaltain rooli on ollut, ovatko he olleet tästä tietoisia. Jos Yhdysvallat on pyrkinyt hillitsemään tätä alueellista eskalaatiota, on vaikea kuvitella, että Yhdysvallat allekirjoittaisi tällaisen toimen Israelin tekemänä, Tarvainen sanoi STT:lle.