Halla-aho kritisoi vappupuheessaan globalisaatiota: "Suomen pitää tukea omaa teollisuuttaan ja maatalouttaan tullipolitiikalla"

Halla-aho kritisoi esimerkiksi suojatarviketuotannon siirtämistä kannattavuuden vuoksi muihin maihin. Halla-ahon mukaan globalisaation varjopuolet ovat eräitä rakenteellisia ongelmia, joita koronakriisi on nostanut esille. Samassa yhteydessä hän suomi myös parlamentarismia demokratian muotona.

– Mikään järjestelmä ei ole täydellinen, mutta kunkin järjestelmän heikot kohdat on tärkeää tunnistaa, Halla-aho sanoi.

"Hallitus toimii yhtä sokkona kuin muutkin"

– Hallitus on tehnyt kevään aikana lukuisia virheitä, joista sitä on perustellusti kritisoitukin. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että hallitus toimii tässä tilanteessa yhtä sokkona kuin muutkin.