Haitin pääministeri vetosi YK:n yleiskokoukseen saadakseen kriisien kanssa kamppailevaan maahan kansainvälisiä joukkoja

YK:n turvallisuusneuvoston on toimittava nopeasti ja valtuutettava kansainvälisten joukkojen apu Haitille, sanoi maan pääministeri Ariel Henry YK:n yleiskokouksessa perjantaina. Pääministeri on vaatinut jo lähes vuoden ajan joukkojen lähettämistä maahan, joka kamppailee humanitaaristen, poliittisten ja turvallisuuteen liittyvien kriisien kanssa. Väkivaltaiset rikokset, kuten kidnappaukset, autojen ryöstöt, raiskaukset ja aseelliset ryöstöt, ovat Haitissa yleisiä. Maassa ei ole järjestetty vaaleja vuoden 2016 jälkeen. Henry pyysi YK:lta veljellistä solidaarisuutta, jotta väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan. – Pyydän kansainvälistä yhteisöä toimimaan, ja toimimaan nopeasti, pääministeri sanoi. YK:n mukaan tämän vuoden alusta lähtien ainakin 2 400 ihmistä on kuollut Haitin väkivaltaisuuksien takia.

Biden ei aio lähettää yhdysvaltalaisjoukkoja

Noin kymmenkunta maata on tarjonnut apuaan Haitille, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Victoria Nuland Haitia koskevan ministerikokouksen jälkeen.



Kenia on tarjoutunut johtamaan kansainvälisiä joukkoja, minkä lisäksi Jamaika, Bahama ja Antigua ovat ilmaisseet osallistumishalukkuutensa. Nuland ei nimennyt kaikkia apuaan tarjonneita maita.



Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut, ettei hän aio lähettää yhdysvaltalaisia joukkoja vaaraan. Yhdysvallat on kuitenkin tarjonnut tukea lentoliikenteeseen, tiedusteluun, lääkinnällisiin tarpeisiin sekä asumiseen.



Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi kokouksessa Bidenin hallinnon pyytävän kongressilta 100 miljoonaa dollaria operaation tukemiseksi.



– Tuellamme tämä tehtävä voidaan aloittaa kuukausien kuluessa - ja meillä ei todellakaan ole aikaa hukattavaksi, Blinken sanoi.