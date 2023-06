Haaviston mukaan Ruotsin Nato-jäsenyys voi toteutua lähiaikoina

– Toinen on poliittinen tilanne. Turkin vaalien alla varmasti tämä poliittinen keskustelu Turkissakin oli kiihtyneempi ja tulehtuneempi liittyen PKK:hon, terrorismiin, koraaninpolttoasioihin ja muihin. Vaalien jälkeen uskon, että tilanne on vähän maltillisempi, Haavisto sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Toinen on se, että Ruotsi on tehnyt kaiken voitavansa tässä tilanteessa, muun muassa uusinut terrorismilainsäädäntöään. Tämä on minusta aika merkittävä argumentti.