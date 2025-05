Gerard Depardieu tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Gerard Depardieu sai puolentoista vuoden ehdollisen vankeustuomion.

Ranskalainen elokuvatähti Gerard Depardieu, 76, tuomittiin pariisilaisoikeudessa tiistaina 13. toukokuuta kahden naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo Reuters. Depardieuta syytettiin naisten ahdistelemisesta elokuvan kuvauspaikalla vuonna 2021.

Depardieu sai 18 kuukauden ehdollisen vankilatuomion.

Näyttelijä on toistuvasti kiistänyt syytökset. Tapaus on ollut yksi Ranskan eniten huomiota saaneista Me Too -tapauksista.

Oikeuden tuomarin Thierry Donardin mukaan Depardieu ei pystynyt selittämään tapahtumia uskottavasti.

Kantajista toinen, lavastajana työskennellyt nainen kertoi oikeudelle, että Depardieu oli kosketellut ja kourinut naista "ympäriinsä" samalla, kun piti tätä aloillaan jalkojensa välissä. Naisen mukaan näyttelijä oli myös esittänyt voimakkaan seksuaalissävytteisiä kommentteja.

– Olin kauhuissani, hän nauroi, nainen kertoi oikeudelle.

Naisen kertomaa tuki kahden todistajan lausunnot.

Depardieu on yksi tunnetuimmista ranskalaisnäyttelijöistä. Hän on ollut muun muassa elokuvissa Piin elämä ja Hamlet sekä televisiosarjassa Monte Criston kreivi.